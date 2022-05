Lorenzina Falchieri eletta Presidente Cna Pensionati Bologna

Pubblicità





















Ieri presso il Salone delle Feste di Villa Smeraldi a San Marino di Bentivoglio, Cna Pensionati Bologna ha eletto il suo nuovo Presidente: è Lorenzina Falchieri. Falchieri è la prima donna ad essere stata eletta Presidente dei Pensionati Cna Bologna, associazione che conta 9.000 associati nella Città Metropolitana di Bologna.

Lorenzina Falchieri è ancora titolare dell’azienda Grifo di San Giorgio di Piano, impresa che si occupa di progettazione e costruzione di schede elettroniche per l’automazione industriale. Ha una lunga esperienza in Cna e nelle Istituzioni: Presidente dell’Unione Produzione Cna Bologna dal 2007 al 2016, componente della Direzione provinciale Cna Bologna per 16 anni (4 mandati), consigliera nella Presidenza regionale Cna Impresa Donna, consigliera nel Comitato imprenditoria Femminile presso la Camera di Commercio di Bologna.

Falchieri è stata componente del Cda della Commissione Ufficio Cna Bruxelles, quindi acquisendo grande esperienza nelle normative dell’Unione Europea e portando le esigenze delle pmi italiane all’attenzione della Ue. Con lei Cna Pensionati diventa internazionale, infatti la nuova Presidente parla correttamente francese e inglese.

È stata co-fondatrice del gruppo “Cna Innovanet”, rete di aziende nell’ambito di settori emergenti (ambiente, acqua, territorio riciclo materiali, e-Health) dal 2009. Questo grande interesse per l’innovazione l’ha spinta a co-fondare diverse start up in collaborazione con l’Università di Bologna. Dal 2017 è componente della Presidenza di Cna Pensionati Bologna. Nell’assemblea di ieri Iolana Atti è stata confermata Presidente Vicario Cna Pensionati Bologna.

“La carica di Presidente della nostra associazione è prestigiosa e per me è un grande onore essere stata eletta – ha detto Lorenzina Falchieri nella sua relazione –. Le iniziative già progettate continuano ad essere gli obiettivi prioritari di Cna Pensionati: promuovere un invecchiamento sano e attivo, intervenire con le istituzioni per creare ambienti favorevoli agli anziani, mobilità, centri per anziani; sollecitare l’assistenza domiciliare, la telemedicina con dispositivi non invasivi; supportare l’anziano nel percorso di digitalizzazione e qui Cna Pensionati ha vinto l’Oscar per le tante attività svolte in questi anni anche insieme agli studenti delle Aldini e da quest’anno dell’Istituto Montessori Da Vinci di Porretta”.

Di sanità e digitalizzazione del servizio sanitario se ne è parlato all’assemblea di ieri con Erika Ferranti Sindaca di Bentivoglio, Marco Gualandi Vicepresidente Cna Bologna, Salvatore Cavini Presidente Cna Pensionati Emilia-Romagna; Claudio Pazzaglia Direttore Cna Bologna; Susanna Vicari medico dell’Ospedale di Bentivoglio. Il Gruppo Immobiliare San Pietro ha collaborato e sostenuto l’iniziativa.