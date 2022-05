Nuova pista ciclabile in via Emilia a Castelfranco

Pubblicità





















L’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, ha approvato il progetto per la realizzazione di nuovo tratto di pista ciclabile che collegherà il centro storico con le nuove zone commerciali. Il cantiere interesserà il tratto che parte dalla via Emilia, tra via Paul Harris e la rotonda della Beata Vergine degli Angeli per ricollegarsi, cosi, alla viabilità ordinaria in corrispondenza della Via Emilia civico 81.

I lavori partiranno, indicativamente, tra fine giugno e la prima a metà di luglio, e

permetteranno di estendere, maggiormente, la rete ciclabile già esistente sul territorio comunale. Il costo dell’intervento, voluto dall’Amministrazione, è stato finanziato, una parte con i fondi regionali e una parte dal Comune e prevede una spesa di 534.000 euro.

L’obiettivo della nuova progettazione è di implementare le piste ciclabili del territorio comunale, ma prevede anche l’adeguamento dei collegamenti pedonali esistenti e la riconfigurazione dell’incrocio stradale di via Ligabue.

Questo nuovo intervento si inserisce nel progetto “Castelfranco Città Ciclabile II° stralcio 2021”, in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione per una migliore circolazione viaria.

La pista ciclabile verrà protetta dal traffico in quanto sarà costruita fuori dalla sede stradale in un percorso dedicato. “Con questo nuovo tratto, di fatto costruiamo un tratto fondamentale per collegare Castelfranco alla parte ad ovest del nostro Territorio – spiega il sindaco Giovanni Gargano – . È una sorta di direttissima collocabile a Modena e anche per raggiungere la zona Graziosa di San Cesario. Costruire questo tratto aiuterà i cittadini, anche più giovani, a raggiungere i poli commerciali e ai lavoratori, le aziende. Un modo nuovo per vivere la Città in maniera più sicura, – conclude Gargano – più sostenibile e

anche in salute favorendo il movimento. Una città sempre più a portata di pedali e scarpe”.