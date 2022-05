Morto il presidente della Consulta comunale dello sport Mauro Rinaldi, il cordoglio del sindaco Lepore

Pubblicità





















“Apprendo con profondo dispiacere della scomparsa di Mauro Rinaldi. Dopo anni di impegno nel mondo sportivo bolognese, con AICS e nel quartiere San Donato-San Vitale, Mauro era stato da poco eletto presidente della Consulta comunale dello sport. Era un grande appassionato di vela, e aveva sempre uno sguardo attento alle tematiche ambientali anche nell’organizzazione degli eventi sportivi.

Voleva costruire un nuovo percorso della Consulta, capace di dar voce alle istanze delle diverse realtà, per collaborare attivamente con l’amministrazione nel miglioramento del sistema sportivo della città. Purtroppo non ne ha avuto il tempo ed è una grande perdita per tutti. Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento di dolore”.