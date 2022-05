Motor Valley Fest 2022: la Polizia di Stato in piazzale degli Erri a Modena

Motor Valley Fest 2022: la Polizia di Stato in piazzale degli Erri...

Oggi 26 maggio, inaugurata a Modena la 4^ edizione del Motor Valley Fest 2022 con l’esposizione di vetture di brand prestigiosi, convegni, incontri, momenti artistici, per la promozione dell’Automotive e delle sue eccellenze Made in Italy.

A partire da questa mattina e per tutta la durata dell’iniziativa, che si concluderà domenica 29 maggio, in piazzetta deli Erri è presente un’area espositiva curata dalla Polizia di Stato, con automezzi e motoveicoli di servizio in dotazione e mezzi d’epoca.

Sul posto personale qualificato della Polizia Stradale, per parlare e confrontarsi sul delicato tema della sicurezza stradale e della Questura per illustrare le tante campagne di prevenzione in atto, dalla violenza di genere al bullismo.

Sin dalle fasi dell’allestimento dello spazio di incontro, la Ferrari Spatafora 250 GTE – in dotazione alla Polizia di Stato dal 1963 al 1968, assegnata al tempo alla Questura di Roma e guidata dal leggendario Maresciallo Armando Spatafora – ha catturato l’attenzione dei tanti passanti.

Nei prossimi giorni saranno schierati ulteriori mezzi di servizio di alta gamma, come la Lamborghini Huracan.