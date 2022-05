Motori, musica, teatro e danza aerea a Fiorano

Pubblicità





















Dal 27 al 29 si prepara a Fiorano Modenese un fine settimana ricco di appuntamenti importanti, nell’ambito del Sempre Maggio Fioranese, organizzato dal Comitato ‘Fiorano in Festa’, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dai motori, al teatro, dalla musica di Lucio Dalla alla danza e acrobazia aerea, dalle auto a pedali per bambini alle visita gratuita del Castello di Spezzano, per finire al mercato dei prodotti tipici e artigianato, tutti potranno trovare ciò che piace e diverte. Unica avvertenza prestare attenzione ad alcune modifiche alla viabilità per la chiusura del centro di Fiorano, necessarie a consentire lo svolgimento dei diversi eventi.

Si comincia venerdì 27 maggio con una serata per gli appassionati di motori, inserita come altri eventi nel calendario del Motor Valley Fest 2022, per ricordare il 50° anniversario della Pista di Fiorano, dal titolo “Fiorano e la sua pista: nozze d’oro con il sogno”, in collaborazione con Lapam Confartigianato Imprese e Rotary Club Sassuolo. Ospiti d’onore sul palco in piazza Ciro Menotti (al teatro Astoria in caso di maltempo) saranno l’avvocato Luca Cordero di Montezemolo e l’ingegnere Mauro Forghieri, intervistati dal giornalista Leo Turrini. Prima dell’incontro, dalle ore 20.30, la Motor Land Band darà vita ad uno spettacolo tra video e suoni di motori, in cui viene rivissuta la storia dell’automobile italiana, con un mix tra musica cantautorale e piloti. L’ingresso è libero e gratuito, nel rispetto delle norme anti covid. Già dal pomeriggio in piazza si potranno poi ammirare alcuni esemplari di auto (599 Fiorano GTB e 512 TR Testarossa), messi a disposizione da Autoluce di Modena. Ci sarà anche la possibilità di mangiare gnocco fritto e salumi allo stand dei volontari AVF in piazza Martiri Partigiani Fioranesi, chiusa per l’occasione.

Sabato 28 e domenica 29 maggio torna il Concours d’ Élégance Trofeo Salvarola Terme con le auto da collezione di alta gamma prodotte fino al 1975. Gli equipaggi faranno tappa al Castello di Spezzano, con il Museo della Ceramica e alla Riserva naturale delle Salse di Nirano. Il Concorso è organizzato da Terme della Salvarola e la Terra delle Rosse in collaborazione con diversi musei, comuni e sponsor e con patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Sempre sabato, nel pomeriggio, e domenica tutto il giorno, in piazza Salvo d’Acquisto, farà tappa a Fiorano il ‘Gran Premio della auto a pedali’, divertente manifestazione regionale, per bambini dai 3 ai 14 anni, giunta alla nona edizione, organizzata da IDEAS4U con AICS Modena. Parteciperanno bambini da tutta Italia e anche dall’estero. Parte della piazza sarà chiusa dalle ore 7.00 del 28 maggio alle ore 24.00 del 29 maggio per consentire lo svolgimento della gara.

Ancora motori nel fine settimana al mini autodromo Jody Scheckter di Spezzano con la gara ARC – MATRIX per auto-modelli, organizzata da Racing Minicar.

Sabato al teatro Astoria gli studenti delle scuole medie Bursi, dalle ore 20.00 alle 21.00, in scena con due spettacoli, esito di un laboratorio teatrale finanziato tramite progetti PON.

Sabato 28 maggio dalle ore 21.00 in piazza Ciro Menotti lo spettacolo concerto, omaggio a Lucio Dalla ‘Al dolce fresco delle siepi’, da un’idea di Lalo Cibelli. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 29 maggio, dal mattino e per tutto il giorno, in via Vittorio Veneto il mercato dei prodotti tipici, dell’artigianato e delle opere di ingegno. Via Vittorio Veneto da via Gramsci/via del Santuario a via Marconi, sarà chiusa al transito e con divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di domenica (eccetto residenti e mezzi di soccorso).

Domenica, alle ore 11.00 al teatro Astoria, concluderà gli eventi dedicati alla passione per i motori, il monologo teatrale, in prima nazionale, ‘La terra dei motori’, testo originale di Matteo Manfredini, interpretato da Enrico Salimbeni, con musiche di Ezio Bonicelli e la regia di Jacinthe Leclerc. Lo spettacolo ripercorrerà le vicende che hanno fatto diventare Modena (e l’Emilia) la capitale mondiale dei motori. Si inizia dai successi dei Fratelli Maserati negli anni ‘30, per passare dal grande progetto di Enzo Ferrari intrapreso a Maranello nel secondo dopoguerra, fino alle intuizioni di Ferruccio Lamborghini. La storia sarà raccontata attraverso aneddoti, rivalità, curiosità più o meno note. Gesta di uomini emiliani che hanno conquistato il mondo con il loro genio e la loro ambizione.

Nel pomeriggio di domenica sarà possibile partecipare alla visita guidata gratuita al castello di Spezzano, ritrovo alle ore 17.00 nella corte.

Sempre nel pomeriggio alla Riserva naturale delle Salse di Nirano tecniche di orienteering e successiva gara non competitiva per famiglie. Prenotazione obbligatoria

Il fine settimana si conclude domenica sera, alle 21.00, in piazza Ciro Menotti con ‘Volando tra le stelle’, una serata dedicata allo spettacolo per eccellenza tra acrobati sui tessuti aerei e danzatori sotto le stelle. A cura del centro danza Happy Dance. Ingresso gratuito.

Per consentire lo svolgimento dei due eventi sul palco di piazza Ciro Menotti, via Vittorio Veneto sarà chiusa al transito con divieto di sosta da via Gramsci/via del Santuario a via Marconi, dalle ore 10.00 alle ore 24.00 del 27 maggio e dalle ore 20.00 alle 24.00 del 29 maggio.