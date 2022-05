Castelnovo Monti: spaccia al parco cittadino e davanti a scuola, denunciato

Pubblicità





















I fatti risalgono alla scorsa settimana, quando un giovane è stato controllato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelnovo ne’ Monti in un parco pubblico, perché sospettato di attività di spaccio. La successiva perquisizione, estesa anche alla sua abitazione, ha infatti consentito ai Carabinieri di recuperare poco più di otto grammi di hashish che il giovane aveva in animo di immettere sul mercato. Non solo. Gli accertamenti eseguiti dai militari hanno permesso di accertare almeno un’altra cessione che il ragazzo aveva fatto, la stessa mattina, davanti ad una scuola del paese.

Per questo motivo, conclusi gli accertamenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, ipotizzando a suo carico il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura reggiana, una volta chiuse le indagini, dovrà informare il Giudice affinché possa esprimersi sulle concrete responsabilità penali del giovane.