Collegamento Aeroporto-Fiera, l’assessore Laudani precisa: “nessuna ipotesi di nuova infrastruttura, obiettivo è collegare Tecnopolo alla Stazione”

“Non vi è alcuna ipotesi di realizzare una nuova infrastruttura che colleghi l’Aeroporto alla Fiera, l’attuale programmazione dei lavori non lascia spazio ad una eventualità di questa natura”.

Lo precisa l’assessore Raffaele Laudani in merito alla notizia di un possibile collegamento tra Aeroporto e Fiera, riportato da alcuni organi di stampa oggi.

“Confermo che stiamo discutendo con Ferrovie per poter usare il sedime di una linea sottoutilizzata del Sfm, ma l’obiettivo è quello di collegare esclusivamente i principali poli scientifici della città, tra la stazione e il Tecnopolo. Il riferimento ad un eventuale collegamento tra Aeroporto e Fiera è una mera suggestione emersa nel dialogo con la stampa. Ma come già affermato, non ha alcuna concretezza, non c’è e non è nemmeno in previsione”.