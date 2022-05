F1: Gp Monaco, prima fila Ferrari con Leclerc e Sainz

Pubblicità





















Prima fila Ferrari nel GP di Monaco di Formula 1. Sul circuito cittadino di Montecarlo, Charles Leclerc firma il miglior giro in 1’11″376 e scatterà dalla prima fila con il compagno di squadra Carlos Sainz (+0″225). Seconda fila targata Red Bull, con Sergio Perez davanti a Max Verstappen.

Quinto Lando Norris (McLaren), che precede George Russell (Mercedes). Solo ottavo invece Lewis Hamilton (Mercedes), alle spalle di Fernando Alonso (Alpine). Completano la Top 10 Sebastian Vettel (Aston Martin) ed Esteban Ocon (Alpine). Qualifiche terminate con qualche secondo d’anticipo per un incidente di Perez che ha bloccato tutti gli altri a circa 30″ dal termine.

QUALI RECAP FERRARI:

Temperature: aria 28°, asfalto 46°

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft e carburante per tutto il turno. Lo spagnolo comincia con 1’13”292, mentre Charles non va oltre 1’14”892, ma scende subito a 1’12”939 e poi 1’12”569. Carlos scende invece a 1’12”616. A due minuti dal termine Yuki Tsunoda innesca una bandiera rossa. Alla ripresa le due Ferrari restano in garage.

Q2. Le due F1-75 escono con gomme Soft nuove. Carlos ottiene 1’12”074, Charles 1’12”092. Entrambi si migliorano a 1’11”864 e 1’12”074, poi rientrano per un nuovo treno di Soft ma non si migliorano più. Entrambi avanzano al Q3.

Q3. Charles va in pista per primo e stabilisce un ottimo 1’11”376. Carlos ferma i cronometri a 1’11”601. Le due Ferrari sono ai primi due posti. Dopo aver montato un nuovo set di Soft Leclerc e Sainz si lanciano di nuovo in pista. Charles sta migliorando ma un testacoda di Sergio Perez causa una bandiera rossa. Carlos non riesce ad evitare il messicano e colpisce la sua Red Bull. La bandiera rossa congela le posizioni: la prima fila per domani è tutta Ferrari, per la sessantottesima volta nella storia.