Incendio in un capannone in via Pacinotti a Sassuolo

Un incendio ha interessato questa mattina poco dopo le 6 un capannone in via Pacinotti a Sassuolo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno impiegato qualche ora per spegnere il rogo. Quasi tutto bruciato il materiale che era all’interno del capannone in cui al momento dell’incendio non c’era fortunatamente nessuno. In corso le indagini per stabilire l’origine delle fiamme.