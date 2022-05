Sulla Diramazione per Ravenna, per una notte, chiuso lo svincolo di Bagnocavallo

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 giugno, sarà completamente chiuso lo svincolo di Bagnocavallo, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini o lo svincolo di Lugo-Cotignola.