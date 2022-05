2 giugno al parco della Repubblica di Casinalbo

In centro, via Giardini chiusa con truck food, mercatini, musica e attività per i bambini

Le celebrazioni per il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, si terranno a Casinalbo, nel parco di via Monzani. Grazie alla collaborazione con le associazioni Le Palafitte 2.0, Avis, Sportinsieme, PGS Fides, Audax, Flik Flak e La Bottega, dalle ore 16 si terranno giochi e animazione per i bambini e attività sportive. Il discorso del Sindaco Maria Costi si terrà alle ore 17.15. Presente uno stand gastronomico con gnocco fritto fino alle ore 20.

Nella stessa giornata, festa anche in centro, dove la via Giardini sarà chiusa al traffico per dare spazio a truck food, mercatini, musica a cura di Radio Stella, una mostra di auto e moto d’epoca, giochi per bambini e gonfiabili. I negozi rimarranno aperti. Alle 21, serata “Anima Mia” nel parcheggio del Centro commerciale. La festa “Casinalbo al centro” è organizzata dal Comune in collaborazione con i commercianti.