Incendio distrugge il contenuto di un capannone in via Pacinotti

Sono in corso indagini per accertare l’origine del rogo che ieri intorno alle 6:00 ha interessato un capannone ubicato in via Pacinotti a Sassuolo. Nessuna ipotesi viene esclusa. Nell’edificio, utilizzato da una comunità di stranieri per feste e manifestazioni, vi erano custoditi utensili, alimenti ed anche una cucina. Il rogo è stato devastante: buona parte del materiale contenuto è andato distrutto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo e con diverse squadre per avere ragione delle fiamme e procedere con lo smassamento. Non si registrano feriti in quanto al momento del rogo all’interno non c’era nessuno. Le verifiche dovranno appurare l’agibilità dello stabile.