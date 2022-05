Nuoto, master a Cattolica in mare e a Prato in vasca

Si avvicendano i vari circuiti delle gare di nuoto open water, ma i master modenesi sono sempre una certezza. Sabato 18 si è svolta a Cattolica la tappa italiana del rinomato circuito Oceanman, che vanta gare in tutto il mondo in location spettacolari.

I master della Sea Sub si sono distinti sulla long distance di 10 km, ottenendo il primo posto nella categoria M60-69 con Andrea Vian, e il secondo nella categoria M50-59 con Raffaele Gambigliani Zoccoli.

Ottimi anche i risultati sulla 5 km per gli over 70: Claudio Panichi, che vince la categoria e Giovanni Pastorelli che si piazza in terza posizione.

Nel weekend si è svolto invece in vasca anche 17 trofeo Città di Prato. Il meeting ha visto la partecipazione e la doppia vittoria sui 200 e 400 stile di Andrea Tosi (M65, Sea Sub).