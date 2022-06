Arriva il Fantafest: cosplayer e videogame in piazza

Pubblicità





















Due giorni di festa dedicati alla fantascienza, al fantasy e al mondo del fantastico. Maranello Fantafest, in programma sabato 4 e domenica 5 giugno dalle 14 alle 23, sarà una due giorni ricca di eventi per esplorare gli universi immaginari più amati da intere generazioni, all’incrocio tra cinema, animazione, letteratura, musica e serie tv.

Il palco di Piazza Libertà ospiterà un denso programma di spettacoli e un palinsesto di talk, dalla fantascienza classica ai videogiochi. Protagonisti delle aree a tema disposte nei vari angoli della piazza i rappresentanti delle maggiori associazioni di cosplayer e appassionati, che nei panni dei protagonisti di film e serial televisivi condurranno i visitatori nei luoghi e nelle ambientazioni che hanno caratterizzato la cultura popolare degli ultimi cinquant’anni.

Ci sarà anche spazio per giochi, quiz a tema, karaoke e momenti di spettacolo: la gara cosplay, nel corso della quale chiunque potrà impersonare i propri personaggi preferiti, imitandone abbigliamento, movenze e interpretando le scene più celebri. Sabato alle 20.30 il concerto della band MovieMania, una vera e propria rock opera dedicata alla storia del cinema, con le colonne sonore dei film di fantascienza più famosi di sempre. Domenica alle 20.30 sarà la volta dei Re dei Sette Mari, cartoon cover band che condurrà il pubblico in un viaggio fatto di ricordi e musica, sulle note delle sigle dei cartoni animati che hanno caratterizzato l’infanzia dei bambini di ieri e di oggi.

E nel foyer dell’Auditorium Ferrari una mostra interattiva composta da venti postazioni retrogaming free to play – dal Commodore 64 al Megadrive – che raccontano la storia del videogioco dal punto di vista della raffigurazione fantasy e fantascientifica.

Da segnalare tra i vari appuntamenti il meglio del peggio dei “videogiochi brutti”, la possibilità di disegnare le skin del gioco Fortnite e di ritrarsi in stile My Hero Academia, con l’illustratrice Barbara Salvati, un incontro dedicato alle serie TV cult da Star Trek a Spazio 1999. E un angolo dedicato ai fumetti: gli autori Andrea Manfredini e Mattia Nicolini disegneranno dal vivo, sarà possibile acquistare pubblicazioni, illustrazioni e tavole originali; parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Avap Maranello. Faranno da cornice all’evento food truck e birre artigianali.