Hockey Rotellistica Scandianese, Finali Campionato Italiano Under 17

Se è vero che alle “ragazze della Rotellistica” manchi soprattutto una buona dose di esperienza è altrettanto vero che la società e l’area tecnica della Rotellistica Scandianese facciano di tutto per far recuperare il gap.

Partiti con l’idea di partecipare al campionato di serie A1 femminile, si è poi deciso di iscrivere le ragazze al campionato di serie B maschile e anche a quello under 17 regionale.

Tutte ottime esperienze, utili soprattutto per crescere.

Ciliegina sulla torta dopo aver conquistato l’accesso alla final four femminile è arrivata anche la qualificazione alla fase finale del campionato Italiano under 17 che si svolgerà a Follonica nei giorni 2/3/4/5 giugno.

Va detto subito che per le ragazze sarà un’impresa ardua competere con i colossi maschili che si sono qualificati però, sarà sicuramente utile in vista della semifinale femminile in programma a Valdagno l’11 Giugno contro la squadra di casa.

A Follonica la Scandianese è inserita nel girone con Follonica B, Breganze e Lodi mentre dall’altra parte ci sono Follonica A, Correggio, Cremona e Valdagno.

la prima partita le ragazze del presidente Ganassi la giocheranno Giovedì 2 Giugno alle ore 14,30 al “Capannino” contro il Breganze, poi torneranno in pista il giorno dopo per disputare due partite: alle ore 11,30 contro il Follonica B e l’altra alle 17,30 contro il Lodi.

Unica assente la più giovane del gruppo la tredicenne Alice Pontrelli.

Per la trasferta di Follonica verranno convocate le seguenti atlete:

Greta Ganassi (V. Cap.), Chiara Pisati, Giada Martino (Cap.), Valeria Calia, Sophia Ferrarini, Anna Berti, Alice Montoni e Hasnae Belmkhair.

All. Massimo Barbieri