Settimana Calderarese: sabato 4 giugno il trofeo “Baskin sul Reno”, festa dello sport senza barriere

Pubblicità





















Promuovere l’inclusione, il sostegno reciproco, il divertimento dello stare insieme senza barriere. Il baskin – il nome fonde i termini “basket” e “inclusivo” -, lo sport che prendendo spunto dalla pallacanestro vede giocare insieme persone con e senza disabilità, sbarca a Calderara: sabato 4 giugno a partire dalle ore 17 al Campetto del donatore, in via Aldo Moro, il “Primo Trofeo baskin sul Reno” offrirà l’opportunità di conoscere e apprezzare questa disciplina: «Sarà un momento importante della Settimana Calderarese – dice il sindaco di Calderara Giampiero Falzone -, perché lo stare insieme all’insegna del sorriso e contribuire così all’abbattimento delle barriere, i principi portati avanti dal baskin e da West River che lo promuove, meritano la nostra attenzione, come Amministrazione e come comunità. È un evento che per noi riveste grande importanza, perché porta con sé valori cui dobbiamo improntare le nostre azioni e i nostri programmi. Lo sport sa essere uno strumento potente di promozione dell’inclusione».

La manifestazione in programma sabato prossimo è organizzata dalla West River asd, società sportiva nata nel territorio di Calderara, col supporto del Comune e la collaborazione di Avis Calderara di Reno e Aido Terred’acqua.

I fondatori e animatori della società, Giacomo Bianchi e Andrea Turchetti, illustreranno il progetto e l’essenza del baskin, lasciando poi spazio agli interventi del primo cittadino, dell’assessore comunale allo Sport Maria Linda Caffarri, di Giovanni Zanchetta presidente dell’Avis Calderara e di Daniela Totero, responsabile baskin Emilia Romagna. Quindi, con la collaborazione di “Baskin Bologna”, “Baskin Brothers Budrio” e “Veni Basket S. Pietro in Casale”, verranno formate tre squadre che si sfideranno in un triangolare in cui si disputeranno 2 tempi da otto minuti per partita. Il trofeo Baskin sul Reno sarà uno degli appuntamenti della penultima giornata della Settimana Calderarese, la manifestazione che porta in piazza Calderara e le sue associazioni e che festeggia in questa edizione, cominciata sabato 28 maggio, il suo quarantesimo compleanno.