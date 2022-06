Tennis, quarta giornata Campionato Nazionale serie B: lo Sporting maschile vince e riagguanta la testa della classifica

Pubblicità





















Con un inappellabile 5 a 1 la squadra maschile dello Sporting Club Sassuolo si sbarazza dei beneventani del TC 2002. Fra le mura amiche del circolo di Via Vandelli, sui temibili campi in bolltex, la formazione maschile, con questa vittoria, si porta a 9 punti riagganciando la testa della classifica del girone 2, parimerito con i laziali dell’ASD Colle degli Dei, già sconfitti nello scontro diretto dai sassolesi.

Questo ottimo risultato è maturato con la vittoria di tre dei quattro singolari ad opera di Federico Bondioli, Daniel Mausur e Luca Tincani, e la vittoria di entrambi i doppi con le coppie Masur/Tramontin e Mazzoli/Bondioli.

Questi i risultati degli incontri. Singolari: Bondioli batte Vilardo 3/6 7/6 6/0; Masur batte Liucci 6/3 6/1; Tincani batte Pallavanti 6/2 4/6 6/2; Fioravante (TC 2002) batte Bettini 6/4 6/4. Doppi: Masur/Tramontin battono Papa/Romano 6/1 6/0; Mazzoli/Bondioli battono Luicci/Fioravante 6/4 6/3.

Domenica prossimo la squadra maschile giocherà in trasferta contro il CT Vicenza diretta inseguitrice della coppia Sporting Sassuolo/ASD Colle degli Dei.

La formazione femminile, ferma per il turno di riposo e posizionata al quarto posto in classifica, si trova ora in quinta posizione, sopravanzata dal CT Eur che ha vinto in trasferta contro il Vavassori Tennis Team penultimo in classifica.

Domenica prossima la squadra femminile giocherà in casa, sui campi in terra rossa, contro l’AT Piombino attualmente in seconda posizione. L’inizio degli incontri è previsto per le ore 10 con ingresso libero per assistere agli incontri.

Ricordiamo che sia per la B maschile, sia per la B femminile, sarà possibile seguire l’andamento degli incontri direttamente dal live score, messo a disposizione dalla Federtennis sul proprio sito istituzionale.

Ottimo risultato per la formazione under 12 maschile che si aggiudica la finale regionale nel campionato a squadre, battendo il TC Fidenza per 2/0 grazie alle vittorie nei due singolari di Axel Cremonini e Pablo Marianeschi. Per loro la finale sarà martedì 14 giugno contro la formazione di Max Tennis Time di Bologna.