Come consuetudine si è tenuto ieri pomeriggio in piazzale Della Rosa, in occasione del 76° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il tradizionale appuntamento con il “Concerto per la Festa della Repubblica” a cura del Corpo Bandistico “La Beneficenza di Sassuolo” diretto dal Maestro Marco Stefani.

Ecco alcuni scatti: