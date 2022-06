In carcere la babysitter del bimbo caduto a Soliera

Pubblicità





















Questa mattina, 3 giugno 2022, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto e

dell’interrogatorio di garanzia, il G.I.P. di Modena, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura

della custodia cautelare in carcere nei confronti della babysitter 32enne fermata lo scorso 31 maggio dai Carabinieri della Stazione di Soliera, coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, con l’ipotesi di tentato omicidio aggravato del minore affidato alle sue cure.

La donna, infatti, è gravemente indiziata di avere volontariamente lanciato dalla finestra del secondo piano dell’abitazione di Soliera il bambino di 13 mesi, a lei affidato dai genitori durante la loro assenza per lavoro. Per le gravi ferite riportate, come noto, il piccolo era stato elitrasportato all’ospedale di Bologna, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni.