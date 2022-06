Rubbish Rabbit di Tony Clifton Circus il 7 giugno alla Corte Ospitale

Pubblicità





















L’Emilia e una notte, la rassegna estiva ideata e promossa da La Corte Ospitale, entra nel vivo martedì 7 giugno nel Chiostro della Corte Ospitale alle ore 21.30 con lo spettacolo Rubbish Rabbit di Tony Clifton Circus, da un’idea di Nicola Danesi de Luca e Iacopo Fulgi. In scena Nicola Danesi de Luca, Iacopo Fulgi, Enzo Palazzoni, musiche originali di Enzo Palazzoni. Con l’aiuto produttivo di Consorzio Altre Produzioni Indipendenti.

Rubbish Rabbit è uno spettacolo anarchico, un frenetico gioco in cui parole e azioni si rincorrono in una corsa a perdifiato, per lo spettatore un susseguirsi implacabile di risate e tensione. Il Tony Clifton Circus riesce, con un’ironia pungente e solo apparentemente fatta di non sensi e con una miscela esplosiva di comicità e provocazione, a farsi beffa del politically correct imperante. Il desiderio di ogni clown è ritrovare il bambino che è all’interno di ognuno di noi e dargli tutto lo spazio possibile e, con Rubbish Rabbit, Tony Clifton Circus ci riesce in pieno.

Ma i bambini quando sono liberi sono quanto di più pericoloso esista sulla faccia della terra e sono capaci di creare caos, rumore, distruzione totale e proprio di questo è fatto Rubbish Rabbit, di caos, rumore e distruzione totale. Come bambini sfrenati, gli irriverenti clown di questo “Circo dell’Anomalia” sembrano usare la risata come grimaldello per giungere al centro del discorso. Il pubblico, grazie al potere catartico della comicità, diviene progressivamente complice di un vero e proprio esperimento di estremismo comico, nel quale, accanto a provocazioni verbali e azioni apparentemente assurde, sta il vero scopo di questo spettacolo: la destrutturazione delle opinioni e dei giudizi comuni.

La rassegna prosegue sabato 18 giugno alle ore 21.30 con Radio Ghetto. Voci libere, drammaturgia Collettivo Radio Ghetto, spettacolo in cuffia per un massimo di 80 spettatori. Regia Luca Lòtano con Francesca Farcomeni produzione Cranpi, Fortezza Est. Il progetto teatrale Radio Ghetto. Voci libere, nasce per mettere in scena, in una modalità performativa, l’archivio e l’esperienza della radio partecipata – Radio Ghetto appunto – vissuta dai volontari all’interno dei ghetti dei braccianti agricoli del foggiano durante i mesi estivi.

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

7 giugno Rubbish Rabbit / 18 giugno Radio Ghetto / 23 giugno Stupida Show!/ 29 giugno Calcinacci e Lena: intero € 10, ridotto under 25, over 65, soci ARCI, soci COOP € 8, ridotto Carta DOC (docenti dell’Emilia Romagna) e studenti universitari di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe) € 5

Abbonamento Summer a tutti gli spettacoli € 30 (comprende gli appuntamenti del 7, 18, 23 e 29 giugno 2022 e l’ingresso alla prova aperta del 29 giugno)

Forever Young 9 e 10 luglio: biglietto posto unico € 5, abbonamento a tutti gli spettacoli del Festival € 20

Chiamami 9 e 10 luglio: biglietto posto unico € 5 con prenotazione obbligatoria.

È possibile prenotare telefonicamente i biglietti al numero 0522621133 o via email all’indirizzo biglietteria@corteospitale.org dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, WhatsApp 3282911077

Biglietti in vendita da mercoledì 18 maggio 2022 su www.vivaticket.it .

La biglietteria è aperta a partire da un’ora prima degli spettacoli. La Corte Ospitale è in via Fontana 2, Rubiera.

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento:www.corteospitale.org

Ogni sera di spettacolo all’interno del Chiostro sarà attivo un servizio bar.

Il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida di contenimento della diffusione del Covid-19.