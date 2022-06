Conoscere per proteggersi: a Reggio Emilia un incontro per promuovere l’alfabetizzazione giuridico-economica delle donne

Conoscere per proteggersi: a Reggio Emilia un incontro per promuovere l’alfabetizzazione giuridico-economica...

Pubblicità





















Si terrà martedì 7 giungo, dalle ore 16.00 alle 20.00, presso l’Hotel Posta, in piazza del Monte, 2 a Reggio Emilia, l’incontro pubblico promosso dal Consiglio Notarile, in collaborazione con la sede di Banca d’Italia, Zonta Club, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Reggio Emilia, presentare la Guida “Conoscere per proteggersi”, elaborata dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale del Notariato allo scopo di fornire alle donne gli adeguati strumenti di conoscenza per prevenire gli abusi, agevolare la partecipazione al mondo del lavoro e contribuire a realizzare una vera parità di genere.

La conoscenza è senza dubbio uno dei principali strumenti di difesa contro i possibili soprusi: l’inconsapevolezza e l’incompetenza vengono spesso sfruttate per mettere in atto prevaricazioni e violenze, che non sono soltanto fisiche, ma anche economiche, a danno delle persone più deboli, tra le quali vi sono, spesso, le donne.

Ecco allora che diventa importante conoscere per proteggersi, e poter così disporre di una “cassetta di informazioni e competenze”, che contenga gli strumenti adeguati per affrontare le principali – e a volte cruciali – scelte personali, economiche, per evitare errori e danni, spesso destinati a permanere nel tempo.

Durante l’incontro – aperto al pubblico, a partecipazione libera e gratuita – interverranno Francesca Bonomo, Vice Presidente di CNA Impresa Donna e Consigliera di Parità della Provincia di Reggio Emilia, la Referente per la Formazione ed Educazione Finanziaria per l’Emilia Romagna della Banca d’Italia Carlo Guiatti, Consigliera dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di Profess@re al Femminile della Provincia Simona Salvarani, la Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Paola Pizzetti, Silvia Iotti e Antonella Incerti dell’Associazione Non da Sola e Natalia Maramotti, del Coordinamento Associazioni e Articolazioni di Genere – Reggio Emilia – Co.A.Ge.

A concludere l’incontro sarà Alessandra Mascellaro, Consigliera Nazionale del Notariato e coordinatrice della Commissione Pari opportunità.

L’evento vedrà anche la partecipazione dell’Assessora alla Cultura, Marketing territoriale e Pari Opportunità del Comune Annalisa Rabitti, della Consigliera della Provincia con delega alle Pari Opportunità e Diritti Civili Claudia Aguzzoli, della Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Valentina Rubertelli, del Vice Direttore della Sede di Bologna della Banca d’Italia Michele Benvenuti, della Presidente dello Zonta Club International di Reggio Emilia Luisa Covri e della Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale Maura Manghi.

La Guida è disponibile sul sito www.notariato.it.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarilereggioemilia.it e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.