Corso SULPL per aspiranti agenti di Polizia Locale

Nella Gazzetta Ufficiale n° 43 del 31 maggio è stato pubblicato tra gli altri un concorso per Agenti di Polizia Locale, finalizzato alla formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo determinato e indeterminato, per il Nuovo Circondario Imolese (BO) e l’Unione della Romagna Faentina ed enti aderenti (BO). Il termine ultimo per presentare la domanda è il 15 giugno.

Il Sindacato di Categoria della Polizia Locale – SULPL – ha deciso di accompagnare al concorso gli aspiranti Agenti, organizzando un corso di formazione anche in giugno. Come è noto siamo esperti anche nel campo della Formazione; i nostri corsi, uniti alla tenacia degli studenti, permettono di fare la differenza e di realizzare il sogno di indossare la Divisa della Polizia Locale.

Il corso inizierà lunedì 13 giugno 2022, è suddiviso in 16 lezioni in diretta su piattaforma Zoom di Sulpl Nazionale. Terminerà il 30 giugno.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle 22.30 e il sabato dalle 17 alle 19.30.

I Docenti sono altamente qualificati ed esperti del settore.

I corsisti avranno possibilità di esercitarsi con oltre 6 mila quiz e riceveranno materiale didattico approfondito e dettagliato.

Il programma affronterà tutte le materie contenute nel bando. Per ulteriori info e costo, scrivere a laboratorio.formazione@sulpl.it o inviare msg whatsapp al 327 319 3082, Ref. Dott. Miriam Palumbo.