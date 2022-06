Ducati rafforza la presenza in Australia con due nuove concessionarie a Sydney e Melbourne

Ducati rafforza la presenza in Australia con due nuove concessionarie a Sydney...

Ducati prosegue e consolida la strategia di espansione globale della sua rete vendita con l’inaugurazione di due nuovi concessionarie in Australia, uno a Melbourne e l’altro a Sydney.

Dopo l’istituzione della filiale Ducati Australia and New Zealand nel 2020, i due significativi investimenti avvalorano lo sviluppo e la crescita positiva della Casa motociclistica italiana nel paese, dove il brand nel 2021 ha messo a segno un rialzo di vendite del 50% rispetto all’anno precedente.

Ducati Sydney e Ducati Melbourne West sono i nuovi punti di riferimento per gli appassionati e i motociclisti australiani, storicamente legati alla casa motociclistica italiana anche per l’origine di alcuni dei più grandi campioni Ducati, tra i più famosi Casey Stoner, Troy Bayliss e Troy Corser.

Entrambe le nuove aperture si avvalgono di importanti partnership con realtà locali solide e riconosciute per il loro lavoro nel settore dell’automotive. A Melbourne, Preston Motor Group è uno dei più storici rivenditori di autoveicoli in Australia, rinomato per la sua customer experience di qualità e che vanta rapporti ben radicati con Porsche. A Sidney, Autosports Group è una realtà locale di successo, con oltre 50 punti vendita a livello nazionale e collettore di marchi automobilistici di prestigio tra cui anche Audi, Lamborghini e Bentley.

Gli showroom delle due concessionarie hanno ampio spazio dedicato all’intera gamma Ducati e Scrambler®, insieme all’area destinata alla collezione Ducati Apparel e agli accessori Ducati Performance. Uno staff di tecnici altamente qualificati e formati direttamente a Borgo Panigale è a disposizione nelle officine all’avanguardia per l’assistenza post vendita e le riparazioni.

Ducati Melbourne West e Ducati Sydney si aggiungono alla rete vendita globale della Casa motociclistica che nel 2022 ha già visto l’apertura di oltre 15 nuove concessionarie e conta 795 dealer in oltre 90 paesi, ciascuna pensata per esaltare e per offrire a tutti gli appassionati l’esperienza di poter toccare con mano l’eccellenza, la qualità e le prestazioni delle Rosse di Borgo Panigale.