‘Estate a Mirandola’ al via

Al via la terza edizione di “Estate a Mirandola”. Dopo il successo di pubblico e di presenze dello scorso anno, anche per il 2022 l’Amministrazione comunale di Mirandola, Assessorato alla Cultura, ha predisposto un ricco cartellone di eventi per tenere compagnia a mirandolesi e non, tra giugno e luglio, a partire da domani, martedì 7 giugno.

La location sarà sempre il giardino dell’Ex Cassa di Risparmio di Piazza Matteotti – dove al pian terreno della ex sede, fino al 17 luglio, è anche fruibile al pubblico la suggestiva mostra video – fotografica “Memorie dal sisma” – attrezzato ed allestito per accogliere tutti gli spettacoli in questione che inizieranno tutti alle ore 21. Fino al 29 luglio, 12 Incontri, 9 Concerti, 8 serate di Cinema con “Cinestate”, 5 Racconti di Viaggio, 4 serate dedicate al Festival In Verde e 4 Laboratori musicali (Nati Per La Musica) dedicati ai bambini.

Si parte come anticipato, martedì 7 giugno con il Concerto “Rock In Progress” – Saggio dei Gruppi di Musica Moderna della Fondazione Scuola di Musica Andreoli, si continua Mercoledì 8 Giugno con l’Incontro “Una Notte per la Sicurezza” con la proiezione del Cortometraggio “Jihad Summer Camp: quando gli uomini di Al Qaeda si incontrarono a Modena e a seguire l’intervento di Roberto Butelli e Marco Menghini del Siulp che spiegheranno ai cittadini come evitare le truffe sul Web. Si prosegue poi Giovedì 9 Giugno con “Racconti di Viaggio”: Sofia Dalcò racconterà la sua esperienza di reporter di Viaggio e della sua scoperta dei luoghi del Mondo attraverso la gente. Venerdì 10 Giugno, invece, sarà la volta di “Un Castello di Libri”: presentazione del libro “De Culpabili Amore” di Filippo Reggiani. Lunedì 13 Giugno, poi, il primo appuntamento con “Cinestate”: proiezione del Film “Freaks Out” di Gabriele Mainetti. Sabato 18 Giugno, infine, il primo evento di “Nati per la Musica”: Laboratorio Musicale, a partire dalle 10.30 e ad ingresso libero, a cura di Francesca Fantoni.

Agli eventi presso l’Ex Cassa di Risparmio di Piazza Matteotti, si aggiungono inoltre: il “Biomedical valley” venerdì 24 giugno dedicato ai 60 anni del Distretto Biomedicale di Mirandola e la manifestazione clou di Giugno 2022, il TedX, sabato 25 giugno, presso l’Auditorium Montalcini. Questa seconda edizione, dal titolo “Back to Life – Ritorno alla Vita”, dopo il notevole successo di pubblico dello scorso anno, sarà tutta dedicata alle celebrazioni per i 60 anni del biomedicale, come al Decennale del Sisma 2012, con uno sguardo alla rinascita dopo la Pandemia. Nove gli ospiti che prenderanno parte al TedX: Frida Affer, Michele Vanzini, Chiara Pagani, Antonella De Minico, Pietro Kesten, Eleonora Tomasini, Enrico Bergamini, Silvia Fascians, Paolo Nichelli.