A Casa Cervi il 9 giugno una serata di letture per bambini e famiglie: “Storie di amicizia e di pace”

Giovedì 9 giugno alle 21, nel grande Parco di Casa Cervi, si terrà il primo di tre appuntamenti estivi chiamati “Fili d’erba… Intrecci di storie”, rassegna di letture per bambini e famiglie. In questa prima serata si leggeranno favole sul tema dell’amicizia, della fratellanza, della pace, del rispetto reciproco in ogni sua forma. L’ingresso è libero, la prenotazione è obbligatoria. L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca per ragazzi “Il Mappamondo” dell’Istituto Alcide Cervi, dalla Biblioteca di Gattatico e dalla Biblioteca di Campegine.

Parco di Casa Cervi | Istituto Alcide Cervi (mappa)

– In caso di maltempo l’evento si terrà al chiuso

INGRESSO LIBERO | PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA