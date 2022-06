Scritte No vax all’Ordine dei Medici di Bologna, la solidarietà del Sindaco Lepore

Pubblicità





















I muri esterni della sede dell’Ordine dei medici di Bologna di via Zaccherini Alvisi vandalizzate con scritte offensive no vax. “Un atto vandalico e intimidatorio che condanniamo con fermezza – afferma il Sindaco Lepore – All’Ordine dei medici e al presidente Luigi Bagnoli vanno la nostra piena solidarietà e vicinanza. A loro rinnovo il vivo sentimento di riconoscenza dei bolognesi per il prezioso lavoro quotidiano e per l’impegno straordinario profuso, insieme a tutto il personale sanitario, in questi anni di pandemia. Auspichiamo vengano presto individuati i responsabili”.