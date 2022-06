A Guastalla un fine settimana all’insegna della danza

Pubblicità





















Venerdì 10 giugno alle ore 18.30 (primo spettacolo) e alle ore 21 (secondo spettacolo), presso il teatro comunale R. Ruggeri, Progetto Danza presenta “FIORIRE D’ARTE”, saggio degli allievi della scuola locale di danza.

“Un’arte così poetica e sublime come quella della danza non può che trovare nell’arte figurativa la forma di espressione più idonea – spiega Cinzia Beneventi, presidente dell’Associazione Progetto Danza – Danza e arte sono un binomio di grande raffinatezza ed espressività. La danza è un linguaggio che esprime il movimento della vita, che si manifesta attraverso un’armonia di forme e movimenti. Appare così chiaro di quanto anche a livello estetico l’universo del balletto sia un mondo particolarmente legato ed in sintonia con quello dell’arte”.

“Ancora oggi il connubio tra danza e arte è fortissimo – continua Beneventi – e destinato a perdurare nel tempo dando vita a nuove composizioni cariche di significato ed emozioni. Fiorire D’Arte vuole quindi essere il nostro omaggio ai tanti artisti che nella storia hanno ispirato l’uomo e che mai come ora, dopo due anni di pandemia, sono il vitale punto di partenza per ritrovare ispirazione e bellezza. Abbiamo scelto quindi di non separare nel nostro saggio le varie espressioni della danza, ma al contrario le abbiamo volutamente unite, in uno scorrere di linguaggi diversi ma ugualmente ricchi disignificati e sfumature..un messaggio corale di unione e pluralità”.

Domenica 12 giugno alle ore 20:30 il Ruggeri di Guastalla ospiterà i numerosi allievi della scuola di danza Atelier che si esibiranno nel saggio annuale danzando sui celebri brani dei Queen. Titolo dello spettacolo è A NIGHT AT THE OPERA, come il titolo di un album del celebre gruppo musicale britannico, pubblicato per la prima volta in LP nel 1975.

“Lo spettacolo di domenica – afferma Allegra Bergonzi, direttrice artistica della scuola di danza Atelier – è un omaggio ai Queen e al suo leggendario frontman Freddy Mercury. Sulle note dei loro più celebri brani potrete ammirare i nostri meravigliosi artisti in erba dei corsi di Danza Classica, Contemporanea, Moderna, Hip Hop, Tessuti Aerei, Danza Gioco e Propedeutica. Una grande sfida dal punto di vista tecnico e artistico che porterà una carica di energia positiva a tutti gli spettatori e a tutti i nostri artisti”.

La direzione artistica dello spettacolo A NIGHT AT THE OPERA è di Allegra Bergonzi e le coreografie a cura di: Allegra Bergonzi, Maura Cantarelli, Vanessa Boccazzi, Francesca Alessandri, Antonio Benevento, Alice Gualtieri, Marta Piazza, Mariarosa Ferrieri.