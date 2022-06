Disagi per il maltempo di ieri anche a Modena

Pubblicità





















Molteplici le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Modena, por l’ondata di maltempo che nel pomeriggio di ieri si è abbattuta sulla provincia. Anche se la situazioni più grave si è registrata in Appennino dove, come noto, uno smottamento ha bloccato la provinciale 23 in zona Polinago, a Modena un fulmine ha colpito il tetto di un’abitazione in via Novara danneggiando gravemente la copertura, l’impianto fotovoltaico ha innescando un principio d’incendio. Sempre a Modena i rami di un albero si sono abbattuti su alcune auto in sosta su viale Vittorio Veneto (foto).