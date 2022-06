Sicurezza alimentare, controlli dei carabinieri del NAS di Bologna nel settore della ristorazione: sanzioni e sequestri

Pubblicità





















Recentemente, i Carabinieri del NAS di Bologna hanno effettuato controlli mirati a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori, ispezionando numerose attività di vendita e somministrazione di alimenti.

In provincia di Bologna sono state interdette le attività di un ristorante di cucina asiatica, avendo appurato come alcuni prodotti ittici somministrati non venivano sottoposti al previsto abbattimento termico. In un ristorante di cucina sudamericana è stata constatata l’assenza di autorizzazione sanitaria del deposito alimentare utilizzato, individuato in uno scantinato in critiche condizioni igieniche e infestato da scarafaggi. In un ristorante di cucina greca e in un altro asiatico, venivano abusivamente adibiti a deposito alimentare due distinti garage, mentre un negozio di prodotti alimentari e gastronomici provenienti dall’est Europa, era abusivamente adibito a ristorante con 30 coperti garantiti.

Infine in un’azienda attiva nel commercio all’ingrosso di alimenti etnici, sono stati sequestrati circa 5.300 kg di prodotti risultati scaduti da diverso tempo.