Rubiera, ponte sul Tresinaro a senso unico alternato

Pubblicità





















Dalle 8.30 di lunedì 13 giugno fino al termine dei lavori – indicativamente non oltre venerdì 17 – sul ponte sul Tresinaro della Sp 51, in comune di Rubiera, si viaggerà h24 a senso unico alternato regolato da semaforo, con limitazione della velocità a 30 km/ora, per consentire lo proseguimento in sicurezza di un intervento di manutenzione straordinaria.

L’ordinanza della Provincia dispone che – nel caso si formino incolonnamenti di veicoli di lunghezza superiore ai 150 metri – il traffico venga regolamentato con movieri fino allo smaltimento delle code. Per cercare di ridurre il più possibile gli incolonnamenti, d’intesa con il Comune di Rubiera, è consigliato ai mezzi pesanti (sopra le 32 tonnellate) diretti da Reggio – attraverso la via Emilia – verso Casalgrande, Dinazzano, Sassuolo/provincia di Modena di deviare, a Villa Bagno, verso la Sp 52 per Scandiano e la Sp 467R Pedemontana.