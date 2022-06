Pubblicità





















Sarebbe di origine dolosa l’incendio che questo pomeriggio ha distrutto un’opera installata all’interno del cortile dei Musei Civici in via Secchi Reggio Emilia. Gli autori, ricercati dai carabinieri di Reggio Emilia, potrebbero essere identificati in fretta, grazie ad alcuni testimoni a alla visione delle telecamere che avrebbero ripreso tutto.