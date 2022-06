Pubblicità





















Alba Rohrwacher per motivi personali non potrà raggiungere Biografilm Festival lunedì 13

giugno per la consegna del Celebration of Lives Award.

L’evento previsto in Santa Cristina alle ore 19.30 è pertanto annullato.

Piera Detassis sarà invece ospite della serata di Biografilm e presente ad alcune proiezioni.