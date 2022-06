Pigoni: “Mascherine agli esami di Stato, intervenire subito”

Pubblicità





















“Sulle mascherine durante gli esami di maturità e di terza media si è venuta a creare una situazione intollerabile, per cui i presidenti di Commissione dovrebbero decidere autonomamente se farla usare o meno durante il colloquio orale. Per cambiare la regola serve intervenire con un decreto urgente: questa potrebbe essere l’occasione giusta per chiarire la questione e per non lasciare ancora una volta studenti, professori e famiglie in uno stato di incertezza”. Così la consigliera regionale Giulia Pigoni, segretaria di Azione Emilia-Romagna.

La consigliera fa notare che da settimane, e a più riprese, vari esponenti del governo (e non) hanno chiesto di cambiare la regola almeno per gli esami di Stato, permettendo agli studenti di sostenerlo senza dispositivo di protezione individuale. Anche l’Associazione Nazionale Presidi ha sottolineato che non può essere di competenza di un presidente di Commissione decidere se la mascherina deve essere o meno utilizzata agli esami orali.

“Ecco perché – conclude Pigoni – ho presentato una interrogazione alla Giunta Regionale per sapere se intende attivarsi presso il Governo, le Istituzioni e i Ministeri competenti, la conferenza Stato-Regioni, per richiedere chiarimenti sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei prossimi ed imminenti esami scolastici. La ritengo una questione prioritaria e davvero urgente”.