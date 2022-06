L’Emilia e una notte prosegue sabato a La Corte Ospitale di Rubiera con “Radio Ghetto. Voci libere”

Pubblicità





















L’Emilia e una notte, la rassegna estiva ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue sabato 18 giugno nel Chiostro della Corte Ospitale alle ore 21.30 con lo spettacolo RADIO GHETTO. Voci libere, spettacolo in cuffia per un massimo di 80 spettatori. Drammaturgia Collettivo Radio Ghetto, regia Luca Lòtano, con Francesca Farcomeni, produzione Cranpi, Fortezza Est.

Capitalismo, migrazioni, sfruttamento e caporalato. Ma cos’è, in fondo, un ghetto? Esiste davvero? Chi ci vive? Cosa sognano i suoi abitanti, cosa vedono, che musica ascoltano, cosa mangiano, cosa significa e perché vivere in una baraccapoli in mezzo alle campagne? E ancora, perché un gruppo di occidentali ha vissuto per due mesi all’anno all’interno di quei ghetti?

Il progetto teatrale Radio Ghetto. Voci libere nasce per mettere in scena, in una modalità performativa, l’archivio e l’esperienza della radio partecipata – Radio Ghetto appunto – vissuta dai volontari all’interno dei ghetti dei braccianti agricoli del foggiano durante i mesi estivi.

Lo spettacolo apre un dialogo tra racconto e tracce audio diventando esplorazione sonora; un modo per “performare l’archivio” raccolto in anni di presenza nei ghetti, fatto di schegge, di storie, conversazioni, rumori ambientali, musiche.

Senza cadere nel pietismo, lo spettacolo è un invito a riconoscerci, a tornare in quel ghetto che appartiene a tutti, se non come luogo come condizione esistenziale. E mentre la voce della radio e quella dell’attrice in scena dialogano, si interrogano, si sovrappongono quasi a confondersi, ci si rende conto che oltre l’oppressione, lo schiavismo moderno, le baraccopoli e i campi che ci circondano, ciò che si trova in fondo è un richiamo alla vita.

È possibile prenotare telefonicamente i biglietti al numero 0522621133 o via email all’indirizzo biglietteria@corteospitale.org dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, WhatsApp 3282911077 – Biglietti in vendita anche su www.vivaticket.it .

La biglietteria è aperta a partire da un’ora prima degli spettacoli. La Corte Ospitale è in via Fontana 2, Rubiera. Per ogni ulteriore informazione e approfondimento: www.corteospitale.org