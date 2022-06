Modena, vìola il Daspo urbano: fermato dai Militari di Strade Sicure e denunciato dalla Polizia di Stato

Pubblicità





















La Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 26 anni per violazione della misura di prevenzione atipica del divieto di accesso a specifiche aree urbane (cosiddetto Daspo urbano), emessa dal Questore di Modena il 24 gennaio scorso.

L’uomo è stato fermato, nella serata di ieri, in stato di manifesta ubriachezza presso il parco Novi Sad, lato viale Monte Kosica, da personale dell’Esercito Italiano, in servizio di vigilanza nell’ambito dell’operazione Strade Sicure.

I Militari hanno richiesto l’intervento di una Volante, che ha proceduto all’accompagnamento in Questura del 26enne per accertamenti più approfonditi sull’identità, in quanto privo di documenti di riconoscimento al seguito.

L’uomo è risultato gravato dalla misura di prevenzione del Daspo urbano, che gli vieta l’accesso in determinate zone del comune di Modena, tra le quali appunto quella dove è stato fermato dai Militari. Gli agenti lo hanno anche sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.