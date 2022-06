Nascondeva oltre quattro chili di marijuana nel divano: arrestato a Reggio Emilia dalla Polizia Locale

Pubblicità





















Oltre 4 chili di marijuana nascosti all’interno di una parte del divano di casa (la “penisola”), hanno portato all’arresto di un 44enne da parte della Polizia locale di Reggio Emilia, al termine di un’indagine iniziata grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini.

Poco dopo le 18 di ieri, martedì 14 giugno, gli agenti del nucleo antidegrado della Polizia locale di Reggio Emilia hanno eseguito tre decreti di perquisizione in altrettanti immobili nella disponibilità di un 44enne residente in via Chiesi, in città. L’indagine, iniziata qualche settimana fa grazie alle segnalazioni dei residenti che avevano notato il via vai all’interno dell’abitazione dell’uomo, è stata coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Valentina Salvi: appostamenti e indagini sui movimenti del 44enne hanno confermato i sospetti dando il via al blitz conclusivo.

Nel pomeriggio di ieri la residenza dell’uomo e altri due immobili da lui utilizzati sono stati passati al setaccio dagli agenti e dall’unità cinofila. Nel divano dell’appartamento sono stati trovati cinque sacchetti di plastica all’interno dei quali erano avvolti 4 chili di marijuana. Altra marijuana e diversi grammi di cocaina, hascisc e crack sono stati rinvenuti all’interno dei soprammobili di casa e in una delle altre due unità immobiliari. assieme a un bilancino di precisione e all’occorrente per confezionare le singole dosi di stupefacente.

L’arresto è stato oggi convalidato e per il 44enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa del processo fissato per martedì 28 giugno.