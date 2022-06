San Cesario, lavori sulla strada provinciale 14. Da oggi si circola a senso unico alternato

Pubblicità





















A San Cesario, lungo la strada provinciale 14 in un tratto lungo circa 200 metri compreso tra in centro abitato di San Cesario e il confine con il Comune di Spilamberto, partono oggi mercoledì 15 giugno dei lavori di realizzazione di condutture sotterranee per un elettrodotto interrato da parte di Inrete spa che lungo l’asse stradale.

Per consentire l’esecuzione delle opere, che si concluderanno entro l’inizio del mese di luglio, è necessario istituire un senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile, che sarà attivo dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Nello stesso tratto di strada provinciale era stato effettuato recentemente un intervento di ripristino della sede viaria a causa del cedimento del fondo stradale, che non assicurava adeguate condizioni di sicurezza.