Sabato 18 e domenica 19 giugno presso il museo naturalistico Ca’ Tassi della Riserva delle Salse di Nirano doppio appuntamento gratuito, sempre alle 16.00, con l’iniziativa “Suggestione narrativa con fotografia naturalistica”. Si tratta di un momento introduttivo al birdwatching per scoprire come si prepara una “caccia fotografica”. Armati solo di teleobiettivi e binocoli i partecipanti saranno preparati ad individuare gli uccelli e a riconoscerne i suoni. A seguire visita alla mostra fotografica accompagnati da Luciano Conventi. Attività a cura di LIPU di Modena (per info 331.6560458).

Per info e prenotazioni: mail salse.nirano@fiorano.it, sito www.fioranoturismo.it, telefono 0522.343238 – 342.8677118. Sul sito comunale possibile iscriversi tramite l’apposito portale facile da compilare. Per le escursioni indossare scarpe da ginnastica/trekking e abbigliamento adeguato.