Inclusion & Diversity, Bayer sponsor del “Milano Pride 2022”

MILANO (ITALPRESS) – Bayer quest’anno sarà sponsor del Milano Pride 2022 per dare voce alla comunità LGBT+ con una serie di iniziative che culmineranno con la Parata del 2 luglio, alla quale parteciperà come #TeamBayer coinvolgendo tutti i dipendenti per farli sentire parte di una azienda aperta, dove ognuno si possa sentire libero e unico, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale o identità di genere. Il Milano Pride è un appuntamento che da sempre, fin dal 2001 con la prima edizione, è di grande impatto sociale e di potente azione comunicativa nel quale Bayer si identifica come azienda dai forti e radicati valori inclusivi. Anche Citrosodina, prodotto Bayer icona del Made in Italy, celebra il mese del Pride con una nuova, sgargiante veste da collezionare. Il pack, con i colori della bandiera arcobaleno, è già disponibile in edizione limitata nelle farmacie e parafarmacie selezionate in tutta Italia.

Negli anni il Gruppo ha partecipato a numerose parate ed eventi organizzate in giro per il mondo. Bayer è molto impegnata nelle tematiche di Inclusion & Diversity e da anni promuove attività dedicate alla comunità LGBT+ grazie a BLEND, una comunità globale creata dai propri dipendenti LGBT+ e altri sostenitori che ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni LGBT+ e di promuovere una cultura aziendale sempre più inclusiva e aperta all’unicità delle persone.

In particolare, nel mese di giugno in cui si celebra l’orgoglio della comunità LBGT+, l’azienda organizza numerose attività per aumentare ancor di più la consapevolezza e amplificare la voce a favore dell’affermazione dei diritti uguali per tutti.

Per questa occasione Bayer ha inoltre disegnato una nuova versione del suo logo basata sui colori arcobaleno che caratterizzano la bandiera simbolo del movimento LGBT+ e che sarà anche stampata sulle magliette che indosseranno i dipendenti che prenderanno parte alla Parata.

