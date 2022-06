Castellarano: centauro perde la vita in un incidente stradale

Un uomo ha perso la vita oggi in un incidente stradale avvenuto verso le 14.30 sulla Sp486r a Castellarano all’altezza della zona artigianale di via Benedetto Croce. La moto su cui viaggiava si è schiantata contro un’auto. A causa del violento impatto gravi sono parse subito le condizioni dell’uomo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del motociclista. I due occupanti dell’auto sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Sassuolo.

Sul luogo dell’incidente la Croce Rossa di Castellarano e l’elisoccorso, la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia e i carabinieri.

Vittima del mortale incidente il comandante della stazione dei Carabinieri di Fiorano Lorenzo Mosto, 57 anni.