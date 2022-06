Pubblicità





















Aveva la “laurea in giurisprudenza” incorniciata e un sito internet del suo studio legale a Sassuolo, ma non era un avvocato bensì un truffatore. Il finto legale è riuscito a intascare 10mila euro raggirando un’azienda di Scandiano che si era rivolta a lui per risolvere alcune controversie. Il titolare dell’azienda, accortosi della truffa, ha presentato denuncia.