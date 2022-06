Cucciolo di volpe soccorso in prossimità della corsia di emergenza dell’autostrada A1

Pubblicità





















Alle ore 07,20 di sabato18 giugno, nel corso della consueta attività di pattugliamento autostradale, Agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Modena hanno rinvenuto nei pressi del chilometro 153 Nord della A1, in Comune di Modena, un cucciolo di volpe ferito, riverso su di un fianco in corsia di emergenza.

Il cucciolo è stato immediatamente soccorso ed affidato per le cure ai volontari del Centro Soccorso Animali di Modena, che stanno provvedendo a curarlo ed una volta guarito, a reintrodurlo in natura, in un luogo lontano da strade ed autostrade in modo da non rischiare di mettere in pericolo se stesso e gli utenti della strada.