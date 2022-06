Bmr Basket 2000: Capitan Germani saluta dopo 9 anni ricchi di soddisfazioni

Pubblicità





















La Bmr Basket 2000 saluta con grande affetto capitan Enrico Germani che, dopo 9 anni, non sarà in roster nella stagione 2022/23, causa motivi personali e di lavoro. Arrivato in biancorossoblu nel 2013, proveniente dalla Viola Reggio Calabria, il classe 1992 ha scritto insieme ai compagni alcune delle pagine più bella della storia del club, in particolare la doppietta campionato-coppa in C Gold del 2015/16 e le due successive salvezze in Serie B.

Nell’ultimo torneo di C Gold ha messo a segno 10,6 punti di media in 23 incontri, con un season high di 18 realizzato sia con Ferrara all’esordio che con Zola Predosa.

“Auguro tutto il bene possibile a “German” sia in campo che fuori. Ha scritto capitoli importanti della nostra storia, sarà strano non vederlo più con la nostra maglia” è il commento del presidente del Basket 2000 Giorgio Bertani.