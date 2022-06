Il 24 giugno a Reggio Emilia convegno al laboratorio aperto dei chiostri di San Pietro su “Polarizzazione sociale e sicurezza urbana”

Pubblicità





















Venerdì 24 giugno, dalle ore 10.30, al Laboratorio aperto dei Chiostri di san Pietro è in programma il convegno “Polarizzazione Sociale e Sicurezza Urbana”, promosso dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con il Forum italiano per la Sicurezza urbana (Fisu).

Partendo dal volume “Polarizzazione sociale e sicurezza urbana. Una ricerca in Umbria”, curato dal professor Stefano Anastasia dell’Università di Perugia e realizzato nell’ambito del Progetto Bridge. Building Resilience to Reduce Polarisation and Growing Extremism, finanziato dalla Commissione Europea e promosso dal Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, insieme alla Regione Umbria e ad altri partner nazionali e transnazionali, ci si confronterà sulle dinamiche sociali che caratterizzano le società contemporanee, il valore e l’importanza della sicurezza integrata tra i diversi soggetti istituzionali, la co-produzione di sicurezza.

Il convegno sarà anche l’occasione per illustrare le buone pratiche svolte a Reggio Emilia in materia di sicurezza urbana e coesione sociale, con i progetti “Costruire la resilienza per ridurre la polarizzazione e il crescente estremismo”, il progetto FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione e il progetto SICCS – Strategie interculturali per costruire Coesione Sociale – che vede come capofila la locale Prefettura con il decisivo supporto di UNIMORE e Fondazione Mondinsieme.

Al convegno interverranno l’assessore A Legalità e Sicurezza Urbana Nicola Tria, il viceprefetto di Reggio Emilia Salvatore Angieri, il curatore del volume Stefano Anastasia (Università di Perugia), Vincenzo Scalia (Università di Firenze), Loris Vezzali (Università di Modena e Reggio Emilia) e Mario Cipressi, direttore Fondazione Mondinsieme. Modera Gian Guido Nobili, coordinatore del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana.

Ingresso libero, per prenotazioni segreteriaassessoretria@comune.re.it.