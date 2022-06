Pubblicità





















Il monitoraggio dell’ultima settimana conferma l’aumento del numero di nuovi casi, della percentuale di positività e del numero di persone esaminate. Ancora stabili i ricoveri quotidiani. Sono 66 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 20 giugno, negli ospedali modenesi.

Casi

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 20 giugno, per la provincia di Modena è di 236.434 (erano 234.223 lo scorso 13 giugno). Al 20 giugno in provincia di Modena sono accertati 2.950 (erano 2.144 il 13 giugno, +38%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 20 giugno sono 66 (erano 66 anche il 13 giugno) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 39 pazienti covid positivi in AOU, 6 all’Ospedale di Sassuolo e 21 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 20 giugno sono in isolamento 2.884 (erano 2.078 il 13 giugno, +39%) persone covid positive.

Vaccinazioni anti-Covid

Al 19 giugno sono state somministrate complessivamente 1.712.323 dosi di vaccino, di cui 599.038 prime dosi, 569.265 seconde dosi, 496.090 dosi addizionali e primi richiami (booster), 47.930 secondi richiami (second booster).

Alla luce dei dati si sottolinea la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.