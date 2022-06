L’associazione ‘Amici per Sempre di Andrea Gilioli’ ha donato un defibrillatore alla Parrocchia di Formigine

Pubblicità





















L’associazione Amici per Sempre di Andrea Gilioli, presieduta da Giovanna Venturelli, madre della mamma del giornalista prematuramente scomparso a causa di un attacco cardiaco, ha donato un defibrillatore alla Parrocchia di Formigine, che è stato installato presso l’Oratorio Don Bosco.

È la quarta donazione di questo tipo: gli altri defibrillatori sono presenti presso la sede comunale, nelle scuole Don Mazzoni di Corlo, che Andrea ha frequentato, e presso la farmacia San Giuseppe di Formigine. Inoltre, l’associazione porta avanti altre attività, come l’assegnazione delle borse di studio ai migliori laureandi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Modena, Università presso la quale Andrea aveva conseguito il diploma di Laurea. Attualmente è aperto il bando. È anche in corso una raccolta fondi per acquistare un’ambulanza per gli interventi dell’Avap di Formigine.

Il Sindaco Maria Costi e don Federico Pigoni ringraziano di cuore la famiglia Gilioli e tutti i volontari dell’associazione per queste attività che possono salvare preziose vite umane, così come prezioso era Andrea.