Parla anche reggiano la Cortina Trail 2022

Sventolano anche i colori sociali dell’Atletica di Scandiano, almeno per quanto riguarda la gara maschile categoria 65 – 69 h, nella Cortina Trail, la cui 10ª edizione è finita nelle mani di Gaetano Laberenti, sessantaseienne runner di Scandiano che, al termine di una prestazione a dir poco superlativa, ha preceduto sul traguardo di Cortina tutti gli atleti nati nelle classi 1965 – 1969 partecipanti alla manifestazione.

Ma non solo: l’atleta scandianese ha raggiunto una posizione di tutto rispetto nella classifica generale, collocandosi al 386° posto su complessivi 1.700 partecipanti. 48 km di fuori strada con un dislivello di 2.600 metri che ha corso instancabilmente in 7 ore 26 minuti e 28 secondi a fronte del tempo massimo previsto di 12 ore. Si tratta del secondo importante successo dell’atleta reggiano che nel 2018 alla 21° edizione della DoloMyths Run Skyrace allora 62enne aveva preceduto sul traguardo di Canazei tutti gli atleti over 60 partecipanti alla manifestazione.