Lavori di asfaltatura da lunedì 27/6 in via San Pio X

Terminati lavori di riasfaltatura di via Regina Pacis da lunedì 27 giugno il cantiere si sposta in via San Pio X, dall’intersezione con via Collegio Vecchio al territorio di Fiorano.

Senso unico alternato su tutto il tratto interessato dai lavori che termineranno entro fine settimana.