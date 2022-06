Controlli dei Carabinieri coordinati dalla Compagnia di Sassuolo

Pubblicità





















Ieri sera, dalle ore 23, i Carabinieri delle Stazioni di Sassuolo, Prignano sulla Secchia e Formigine, coordinati dalla Compagnia di Sassuolo, hanno attuato una serie di controlli nelle piazze, nei parchi e in alcuni esercizi pubblici più frequentate dai giovani, ubicati nei comuni di Sassuolo e Formigine, con lo scopo di contrastare reati di strada e in materia di sostanze stupefacenti, oltreché prevenire le condotte di guida più pericolose per la sicurezza stradale.

Il servizio ha visto impegnate più pattuglie dell’Arma, supportate dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, che hanno proceduto al controllo di 2 esercizi pubblici, oltre 50 persone, e 20 veicoli.

I controlli dei Carabinieri sono stati estesi anche ad alcune zone verdi dei comuni interessati, oltreché alla viabilità stradale ordinaria principale e secondaria, per prevenire condotte di guida pericolose. A Sassuolo, i Carabinieri hanno fermato e denunciato alla Procura della repubblica, per guida sotto l’influenza dell’alcool, due giovani, un 27enne e una 26enne, risultati con tasso alcolico ben oltre il limite massimo consentito. Per entrambi è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.