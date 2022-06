Armato di coltello, minaccia i propri familiari. Arrestato a Bologna

Pubblicità





















Ieri pomeriggio i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati allertati, tramite 112, per delle gravi minacce domestiche. In particolare un uomo, armato di coltello, aveva minacciato i propri familiari conviventi in un appartamento del Quartiere Borgo Panigale-Reno. Appresa la notizia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna si sono recati velocemente sul posto e quando sono arrivati, sono stati avvicinati da un ragazzo che li stava aspettando in strada.

Il giovane (maggiorenne) riferiva di essere preoccupato per la propria incolumità e per quella dei familiari (madre, fratello e fratellastro), poiché il patrigno, 39enne moldavo, nel corso di una futile ed ennesima discussione scaturita per lo svolgimento delle mansioni domestiche, li aveva minacciati di morte dicendo loro: “Ora prendo un coltello, vi ammazzo tutti e vi butto nella spazzatura”.

I Carabinieri sono saliti in casa e dopo aver raccolto la testimonianza degli altri familiari, hanno ricostruito un quadro di quotidiane minacce e violenze psicologiche da parte dell’uomo, peraltro dedito all’abuso di alcool. Informata immediatamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nel rispetto delle relative direttive impartite dal Procuratore, l’uomo è stato arrestato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e tradotto in carcere in attesa di comparire davanti al GIP.